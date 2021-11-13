/661053/تقسيمة-قوية-بين-اللاعبين-فى-مران-الزمالك-وفقرة-فنية

خاص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في ختام تدريب اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقام الفرنسي كارتيرون المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات، بحيث تستمر المجموعة الفائزة في الملعب وتخرج المجموعة الخاسرة.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للفريق قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وتدريبات بدنية بالكرة وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وتدريبات بدنية بالكرة وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.