/661055/مرنضي-منصور-الجميع-يطالبني-بالتوجة-إلي-الاتحاد-الدولي-الفيفا-لتقديم-شكوي-ضد-وطني

قرر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب مرتضي منصور عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:” الي جماهير نادي الزمالك العظيمة . الي اعضاء الجمعية العمومية المحترمين .

وتابع:” يطالبني الكثيرون بالتوجة الي الاتحاد الدولي "الفيفا" لتقديم شكوي ضد وطني مصر بسبب قرار تجميد مجلس الادارة المنتخب الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 اكتوبر حتي الآن .

ووأصل:”ومهما طالني من البعض من اتهامات في التفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوي . أود ان اوضح الامور الآتية : لن اشتكي وطني في يوم من الايام الي ايه جهة اجنبية مهما كلفني ذلك لأن مصر لا تستحق منا ان نشوها في الخارج .

وأردف:” طوال حياتي في ظهر دولتي المصرية سندا لمؤسساتها ولن أكون يوما شوكة في ظهرها . ومصر في عهد سيادة الرئيس السيسي هي دولة مؤسسات تحترم القانون ولن أنفذ الحكم الصادر لصالح مجلس الادارة الا بالطرق القانونية .

وأستكمل:”حزنت للأسف لبعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الاخيرة والتي تزيد نبرات التعصب الكروي في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتكاتف في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تتطلب وقوفنا جميعا خلف قيادتنا السياسية التي تبذل كل الجهد لحماية الوطن من التيارات المعادية التي تحيط بنا ولا تريد لهذا البلد الامين الاستقرار والازدهار .

وأختتم:” ولن يتحقق ذلك الاستقرار الا بوعي شعبنا المصري العظيم ويقظة قواتنا المسلحة ورجال الشرطة الذين سقط منهم العشرات فداء لهذا الوطن وحمايته من جماعات الشر الارهابية . حمي الله مصر وشعبها .

ويفتقد الفريق لخدمات كل من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور ومصطفى فتحي لتواجدهم مع المنتخب الأول لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لتواجدهما في صفوف المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حين يفتقد الفريق خدمات المغربي أشرف بن شرقي لتواجده في معسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفي نفس الوقت يفتقد الزمالك كل من السيد عطية حارس مرمي فريق 2001 وزميله المدافع حسام عبد المجيد اللذان تم تصعيدهما للفريق الأول بسبب تواجدهما في معسكر المنتخب الأولمبي.