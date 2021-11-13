محافظ قنا: جميع الأديان السماوية تهدف إلى تعظيم مكارم الأخلاق

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن جميع الأديان السماوية تهدف رسالتها لتعظيم مكارم الاخلاق وحب الوطن، وأن الميين بمختلف انتماءتهم الدينية، يمثلون كيانًا واحدًا، فى نسيج وطنى متماسك، متمنيًا أن يديم المولى عز وجل، على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان.





جاء ذلك خلال زيارة المحافظ ،اليوم السبت، دير الشهيد مار جرجس بحاجر قرية المحروسة التابعة لمركز قنا، لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا شاروبيم أسقف قنا وتوابعها والأخوة أقباط المحافظة، بمناسبة عيد الشهيد مارجرجس، يرافقه عدد من القيادات التنفيذية. من جانبه، أعرب نيافة الأنبا شاروبيم عن شكره وتقديره لمحافظ قنا والقيادات التنفيذية على تقديم التهنئة، معبرا عن اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره من الشعوب، مضيفا أن جميع الأديان السماوية تدعو لنشر المحبة والمودة بين أبناء الوطن الواحد.

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