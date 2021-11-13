جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم السبت، قطع المياه عن 3 مناطق غرب المحافظة، بدءا من الساعة الثامنة مساء غد الأحد، بسبب القيام بأعمال صيانة بخط مياه رئيسى يخدم تلك المناطق.





وأضافت الشركة -فى بيان اليوم- أن قطع المياه سيجرى فى مناطق "الدخيلة القبلية، الدخيلة الجبل، الدخيلة البحرية"، وذلك بسبب أعمال الصيانة الطارئة على خط 12 بوصة بمنطقة الدخيلة بجوار المدافن، مشيرة إلى أنه ستجرى إعادة المياه مجددا فور انتهاء أعمال الصيانة. وناشدت الشركة، المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. قطع المياه عن 3 مناطق بالإسكندرية لإجراء أعمال صيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.