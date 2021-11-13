محافظ أسوان: جهود لاحتواء تداعيات الأمطار الغزيرة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ، شملت عددا من الشوارع الرئيسية والداخلية والأحياء والمناطق السكنية بمدينة أسوان؛ حيث تابع أعمال سيارات الشفط والكسح والمدمجة بإجمالى 12 سيارة.

واطمأن المحافظ -بحسب بيان أصدرته المحافظة اليوم السبت- على انتظام عمل الأقسام الطبية بمستشفى وعيادات التأمين الصحى، خاصة الغسيل الكلوى وحضانات الأطفال المبتسرين والطوارئ وبنك الدم والأشعة المقطعية؛ مع توافر أمصال العقارب والثعابين والأكسجين المسال ومياه الشرب والكهرباء فى ظل تشغيل مولدات الاحتياطى "الديزل" بجميع المستشفيات ومحطات رفع الصرف الصحى.



وتفقد المحافظ، محطة "رافع العقاد" بمدينة أسوان؛ لمتابعة تشغيلها بكامل طاقتها؛ موضحا بأنه جرت إعادة تشغيل التيار الكهربائى ومحطات مياه الشرب تدريجيا، بعدما جرى إيقافها أثناء موجه الطقس السيء؛ للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين من أى أضرار.