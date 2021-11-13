مدبولى يزور ممشى أهل السويس

جدة - نرمين السيد - اختتم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم زيارته لمحافظة السويس، بتفقد مشروع ممشى أهل السويس، وكذا المنطقة الترفيهية بالكورنيش الجديد، وممشى وكورنيش ترعة الهويس، كما افتتح المرحلة الثانية من شاطئ السوايسة.





وأوضح اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، أن مشروع ممشى أهل السويس، هو عبارة عن ممشى ترفيهى متكامل يطل على ساحل خليج السويس بطريق بورتوفيق بطول 1300 م، ومساحة إجمالية تصل إلى 100 ألف متر مسطح، مشيرا إلى أن الممشى يتضمن مسارا للمشاة، ومضمارا للدراجات، بالإضافة إلى كورنيش مزود بمقاعد من الرخام، ومناطق خضراء ومحلات وكافيتريات متنوعة، وتولت الشعبة الهندسية بالجيش الثالث الميدانى تنفيذ المشروع.

ونوه المحافظ إلى مشروع المنطقة الترفيهية، الذى تم تنفيذه بنهاية كورنيش السويس الجديد على مساحة تبلغ 2.6 فدان، حيث يطل المشروع على شاطئ خليج السويس، ويشمل منطقة ترفيهية، ومقاعد وبرجولات مطلة على البحر، كما يشتمل على 22 محلا تجاريا متعددة الأغراض، تم توزيعها على الشباب من أبناء السويس عن طريق القرعة، إلى جانب إنشاء مسار إضافى للممشى الحالى بالكورنيش الجديد.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع الممشى والكورنيش بمنطقة الهويس، ورصف جانبى الممشى، إلى جانب تطوير ترعة السويس بالمنطقة، حيث تم التنويه إلى أنه جار الانتهاء من تطوير الترعة وإنشاء ممشى وكورنيش بطول 850 متر على جانبيها؛ للحفاظ على منسوب مياه الترعة، ونظافة مداخل مآخذ المياه لمحطات مياه الشرب، فضلا عن الشكل الجمالى والاستخدام الترفيهى، حيث تم إنشاء كورنيش مزود بمقاعد من الرخام، وأعمال الانترلوك، بالإضافة إلى رصف الطريق جانبى الكورنيش مع إضافة حارة مرورية.

وخلال تفقده لأعمال تطوير ترعة السويس، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه للأعمال التى تم تنفيذها، حيث تم التنويه إلى تدبيش جانبى الترعة من كوبرى الباسل حتى نهاية الترعة (بوابة الهويس) بطول 850 مترا، كما تضمن المشروع تبطين الترعة بعمق 2.5 م من منسوب سطح المياه، ويلى ذلك عملية الردم وتنفيذ الطوب الأسمنتى، بالإضافة إلى رصيف بعرض 2.25 م بطول الممشى.

وفى ختام جولته، افتتح رئيس الوزراء المرحلة الثانية من مشروع شاطئ السوايسة، الذى يعد أول شاطئ عام بمدينة السويس، حيث يمتد الشاطئ لمسافة تبلغ نحو 700 م، ويبدأ من مدرسة الصناعات الحربية وينتهى مع بداية كورنيش السويس الجديد كمرحلة أولى، ويضم الشاطئ 26 شاليها بنظام اليوم الواحد، وقد تم تجهيز الشاطئ بالإنارة، وإمداده بالمياه، وشبكة صرف صحى، وساحة انتظار سيارات.

وأثنى مدبولى على أعمال التطوير التى شهدتها محافظة السويس، ولاسيما المشروعات الترفيهية التى تم تنفيذها على مستوى عال لخدمة أبناء شعب السويس، وقدم الشكر لجميع المسئولين، الذين أسهموا فى تنفيذ هذه المشروعات.