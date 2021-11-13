انطلاق تدريبات «مودة» للحفاظ على كيان الأسرة فى 59 معهدا

جدة - نرمين السيد - انطلقت تدريبات المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) على مستوى 59 معهدا (عال ومتوسطا)، وذلك مع بداية العام الدراسى الجديد كمرحلة تجريبية، يليها التوسع على مستوى جميع المعاهد والمؤسسات التعليمية، حيث يقوم 73 عضوا فى هيئة تدريس بتنفيذ تدريبات مودة لطلابهم، وذلك على مستوى معظم القطاعات الجغرافية بالجمهورية.





وقالت وزارة التضامن الاجتماعى -فى بيان اليوم السبت- إن هذه المرحلة تستهدف تنفيذ 590 تدريبا خلال الفصل الدراسى الأول من العام الدراسى 2021 - 2022، وتأتى هذه المبادرة ضمن استعدادات مشروع مودة للعام الدراسى الجديد، فقد قام المشروع بتنفيذ تدريب متخصص لإعداد شبكة جديدة من المدربين من أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا والمتوسطة، وتم تدريب 140 عضوا بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان خلال شهر يوليو الماضى.

وأعد المشروع شبكة من الكوادر الشبابية من طلبة المعاهد؛ ليقوموا بتكوين أسرة مودة داخل معاهدهم بهدف التعريف بالمشروع وبأهم رسائله وبمنصته الرقمية التى تخطت معدلات التردد بها ـ 4.3 مليون متردد.

ويهدف المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) إلى توعية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج للحد من نسب الطلاق فى المجتمع والتى ارتفعت فى السنوات الماضية، حيث بلغت نسبة الطلاق 12% فى عام 2021، وذلك من خلال توفير المعارف الأسرية والاجتماعية والاقتصادية للمقبلين على الزواج بالإضافة إلى التعاليم الشرعية والتشريعات الخاصة بالزواج، والارتقاء بخدمات الدعم والإرشاد الأسرى لمساعدة حديثى الزواج والأزواج الذين لديهم مشكلات تتعلق بالتوافق والمواءمة الأسرية.