محافظة أسوان: إجازة لجميع الطلاب لاستمرار سوء الأحوال الجوية غدا

وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم السبت، أنه قام بتفقد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام، حيث تابع المهام التى تقوم بها الجهات التنفيذية فى هذا الاتجاه، مضيفا أنه جرى منح طلاب المدارس بجميع المراحل والإدارات التعليمية إجازة استثنائية غداً الأحد، وذلك بالتنسيق مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بهدف الحفاظ على سلامة وأرواح الطلاب فى ظل احتمالية استمرار سوء الأحوال الجوية، بجانب إتاحة الفرصة لشفط تراكمات المياه والتأكد من سلامة المنشآت والوصلات الكهربائية.
واطمأن المحافظ على الأوضاع بجميع المراكز والمدن التى تضررت من موجه الطقس السيئ، وذلك بالتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية، ومتابعة الموقف أولا بأول ، مشيرا إلى أنه تم شفط وسحب تراكمات المياه بالشوارع، بجانب تأمين أعمدة الإنارة وأسلاك الهوائيات، كما تم توصيل التيار الكهربائى وتشغيل محطات مياه الشرب بشكل كبير.
وفى السياق، كشف وكيل وزارة الرى بأسوان المهندس محمد على أنه جرى تصريف جميع كميات مياه الأمطار التى سقطت من خلال 36 مخرا صناعيا و27 سد إعاقة وحاجزا ترابيا، بجانب 13 بحيرة صناعية موزعين بجميع أنحاء المحافظة، حيث جرى تصريفها إلى المصارف المائية، خاصة فى أربع مناطق بعزب كيما والكسارة بالجزيرة، وأبو الريش بمركز أسوان، علاوة على السراج بمركز إدفو، مما ساهم فى انحصار الأضرار والخسائر بشكل جيد.
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