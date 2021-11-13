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انت الان تتابع تفاصيل خبر تطبيق MY NTRA من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قام الجهاز القومي المسئول عن تنظيم الاتصالات للأفراد من مستخدمي المحمول بإصدار تطبيق MY NTRA بحيث يساهم في تيسير مختلف خدمات الاتصالات التي تهتم بها الشركات والأفراد، كما يمكن عن طريقه توفير عدد من الخدمات التفاعلية عبر الهاتف المحمول من دون الحاجة للتواصل مع أي من مراكز الاتصال أو انتقال الفرد لأقرب فروع الشركة، وهذا التطبيق تم إطلاقه نتيجة الكم الهائل من الاحتياجات والشكاوى الخاصة بالمواطنين لدى السوق المصري، ويعتبر الآن واحد من أهم التطبيقات من حيث كم الخدمات المتوفرة للفرد وتكاملها مع احتياجاته، ضمن إطار جهود الجهاز لتسهيل طرق الحصول على خدمات الاتصالات المختلفة، وكذلك تعزيز وسائل الاتصال مع العملاء بما يتناسب مع قوانين وأحكام الدولة لتشجيع التحول الرقمي.
نبذة عن تطبيق MY NTRA
يساعد تطبيق My NTRA المستخدمين في توفير الوقت والجهد وتقليل المدة الزمنية كي يحصلون على الخدمات بصورة إلكترونية بواسطة الهاتف المحمول، وعليه فلقد صرح الجهاز القومي المسؤول عن تنظيم الاتصالات بإتاحة دليل شامل يتضمن حقوق مستخدمي الاتصالات في السوق المصري، وإليكم أهم الأقسام التي يحتويها:
- فقسم “أرقام تهمك” يتضمن قائمة تحتوي على كل الأرقام الخاصة بخدمة الطوارئ، وكذلك الجهات الحكومية التي قد يتعين على المستخدم التواصل معها في أي ظرف كان.
- قسم “منافذ البيع” يحتوي على دليل يتضمن توزيع الأماكن الخاصة بمنافذ بيع للمشغلين.
- قسم “خدمات الشركات” يمكن من خلال هذا القسم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتراخيص وتصاريح الاتصالات وكذلك الإجراءات المتعلقة بالإفراجات الجمركية، ومن ثم الحصول على مختلف خدمات الجهاز عبر شبكة الإنترنت، وتتضمن هذه الخدمات؛ خدمات أخرى مثل إصدار تصريح معدات الاتصالات واستيراد أجهزة، وخدمات اعتماد النوع، كما يمكن متابعة الحالة الخاصة بالطلب في وقت سابق.
كيفية الاستفادة من تطبيق My NTRA
كي يتمكن المستخدم من الاستفادة من خدمات تطبيق My NTRA، فلابد من إجراء عملية تسجيل عن طريق كتابة كافة بيانات المستخدم بشكل صحيح سواء رقم الهاتف، والرقم القومي، ويمكن تحميله من قبل العملاء مستخدمي Android عن طريق متجر Play Store، في حين أن مستخدمي iOS؛ فيمكنهم تشغيله عبر متجر App Store، فهو يدعم كلا اللغتين العربية والأجنبية بناءً على إعدادات الهاتف.
خدمات تطبيق My NTRA
كما صرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الخدمات المتوافرة لدى تطبيق My NTRA:
- منظومة الشكاوي: والتي تمكن المستخدم من تصعيد الشكوى الخاصة بالجهاز من قبل مشغل الخدمة إذ لم يتمكن من إيجاد حل للشكوى معه، أو يمكن عن طريقها الاستعلام عن الشكاوي المقدمة ومتابعتها أول بأول.
- نقل الأرقام: وهذه الخدمة يستطيع من خلالها المستخدم أن يستعلم عن الحالة المتعلقة بطلب التحويل ما بين الشبكات وبعضها البعض بنفس الرقم، والذي يتم في غضون 24 ساعة وبصورة مجانية.
- اختبار سرعة الإنترنت: والتي من شأنها قياس واختبار سرعة الخدمات المتاحة عبر الإنترنت والتي تم اتصالها بالجوال إما عبر الإنترنت المحمول أو عبر WiFi.
- خريطة الجودة للمشغلين: حيث تتيح للعميل التعرف على نسبة الجودة لدى الخدمات المتعلقة بالصوت، وكذلك البيانات في المنطقة التي يتم تحديدها عبر الخريطة التفاعلية، بحيث يتسنى له الحصول على أفضل الخدمات له.
- تعريفتي: والتي تمكن المستخدم من الاستعلام عن الخدمات الترفيهية للهاتف أو إلغائها، ومعرفة كل الأنظمة والباقات المناسبة لاستهلاكه الشهري عند شكات المحمول التي تعمل في السوق المصري.
- أرقامي: حيث تساعد المستخدم في التعرف على عدد الخطوط التي تم تسجيلها باسمه عند شركات المحمول المختلفة والتي تعمل في السوق المصري، عن طريق كتابة الرقم القومي، حيث تهدف هذه الخدمة إلى المحافظة على خصوصية العملاء والتقليل من الاحتيالات.
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