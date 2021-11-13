انت الان تتابع تفاصيل خبر تطبيق MY NTRA من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قام الجهاز القومي المسئول عن تنظيم الاتصالات للأفراد من مستخدمي المحمول بإصدار تطبيق MY NTRA بحيث يساهم في تيسير مختلف خدمات الاتصالات التي تهتم بها الشركات والأفراد، كما يمكن عن طريقه توفير عدد من الخدمات التفاعلية عبر الهاتف المحمول من دون الحاجة للتواصل مع أي من مراكز الاتصال أو انتقال الفرد لأقرب فروع الشركة، وهذا التطبيق تم إطلاقه نتيجة الكم الهائل من الاحتياجات والشكاوى الخاصة بالمواطنين لدى السوق المصري، ويعتبر الآن واحد من أهم التطبيقات من حيث كم الخدمات المتوفرة للفرد وتكاملها مع احتياجاته، ضمن إطار جهود الجهاز لتسهيل طرق الحصول على خدمات الاتصالات المختلفة، وكذلك تعزيز وسائل الاتصال مع العملاء بما يتناسب مع قوانين وأحكام الدولة لتشجيع التحول الرقمي.

نبذة عن تطبيق MY NTRA

يساعد تطبيق My NTRA المستخدمين في توفير الوقت والجهد وتقليل المدة الزمنية كي يحصلون على الخدمات بصورة إلكترونية بواسطة الهاتف المحمول، وعليه فلقد صرح الجهاز القومي المسؤول عن تنظيم الاتصالات بإتاحة دليل شامل يتضمن حقوق مستخدمي الاتصالات في السوق المصري، وإليكم أهم الأقسام التي يحتويها:

فقسم “ أرقام تهمك ” يتضمن قائمة تحتوي على كل الأرقام الخاصة بخدمة الطوارئ، وكذلك الجهات الحكومية التي قد يتعين على المستخدم التواصل معها في أي ظرف كان.

” يتضمن قائمة تحتوي على كل الأرقام الخاصة بخدمة الطوارئ، وكذلك الجهات الحكومية التي قد يتعين على المستخدم التواصل معها في أي ظرف كان. قسم “ منافذ البيع ” يحتوي على دليل يتضمن توزيع الأماكن الخاصة بمنافذ بيع للمشغلين.

” يحتوي على دليل يتضمن توزيع الأماكن الخاصة بمنافذ بيع للمشغلين. قسم “خدمات الشركات” يمكن من خلال هذا القسم إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بتراخيص وتصاريح الاتصالات وكذلك الإجراءات المتعلقة بالإفراجات الجمركية، ومن ثم الحصول على مختلف خدمات الجهاز عبر شبكة الإنترنت، وتتضمن هذه الخدمات؛ خدمات أخرى مثل إصدار تصريح معدات الاتصالات واستيراد أجهزة، وخدمات اعتماد النوع، كما يمكن متابعة الحالة الخاصة بالطلب في وقت سابق.

كيفية الاستفادة من تطبيق My NTRA

كي يتمكن المستخدم من الاستفادة من خدمات تطبيق My NTRA، فلابد من إجراء عملية تسجيل عن طريق كتابة كافة بيانات المستخدم بشكل صحيح سواء رقم الهاتف، والرقم القومي، ويمكن تحميله من قبل العملاء مستخدمي Android عن طريق متجر Play Store، في حين أن مستخدمي iOS؛ فيمكنهم تشغيله عبر متجر App Store، فهو يدعم كلا اللغتين العربية والأجنبية بناءً على إعدادات الهاتف.

خدمات تطبيق My NTRA

كما صرح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الخدمات المتوافرة لدى تطبيق My NTRA: