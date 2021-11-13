/661057/خطف-واغتصاب-تأجيل محاكمة-إمام-مسجد-متهم-بهتك-عرض-طفلة-لجلسة-15-نوفمبر

أجلت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة الخامسة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة إمام مسجد بقرية منشأة البدوي مركز طلخا لجلسة 15 نوفمبر 2021 المقبل للمرافعة، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن الكريم في بيته، بعد أن اتهمته النيابة العامة بهتك العرض بالقوة كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم، مستغلا سلطته عليها، وكون الطفلة يتيمة، وصدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام محمد جمال الدين، ومحمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي وسكرتارية عماد الجميل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة إمام وخطيب متهم بهتك عرض طفلة في الدقهلية

أقوال والدة الطفلة المجني عليها

واستكملت، اليوم، هيئة المحكمة إلى أقوال والدة الطفلة المجني عليها، ومناقشة الطفلة فى جلسة سرية داخل حجرة المداولة، وواجهت المتهم بالاتهامات الموجهة إليه، واستدعاء زوجة المتهم لمناقشتها.

عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض

وصالب دفاع الضحية تعديل مواد الوصف والاتهام لتطبيق عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض، لتوقيع أقصى العقوبة لتوقيع أقصى العقوبة، وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «سليمان. ف. س»، 39 سنة، إمام وخطيب بقرية منشاة البدوي بمركز طلخا، لأنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا- محافظة الدقهلية هتك عرض المجني عليها الطفلة «جنة. ع»، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها- بالقوة بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.

أصر على إتيان الفاحشة

والجدير بالذكر أن المتهم أصر على إتيان الفاحشة كرها معها، بعد استدراجها لمخدعه حيلة بمفردها، مستغلا حداثة سنها وسلطته عليها، ولم يرقب فيها إلا ولا ذمة، ولم تأخذه شفقة ولا رحمة بها، فأتي فيها من الكبائر أجلها وأعظمها، وبدلا من صونها وحفظها قام بهتك عرضها، بأن أولج قضيبه في دبرها، فأحدث بها من الإصابات الظاهرية أشدها، والتي ورد بتقرير مصلحة الطب الشرعي وصفها، ومن الآلام النفسية ما لا يدرك مداها على النحو المبين بالتحقيقات.

النيابة العامة

وأضافت النيابة العامة للمتهم أنه ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 268/1-2، من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر أ/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن الطفل.

هتك عرض

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز طلخا من والدة الطفلة المجني عليها ضد المتهم «سليمان. ف. س»، 39 سنة إمام وخطيب بالأوقاف، بهتك عرض ابنتها «جنة.ع»، 10 سنوات حال قيامه بتحفيظ الطفلة القرآن الكريم داخل بيته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز طلخا من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 10565 لسنة 2021 جنايات مركز طلخا، وتم قيدها برقم 2300 لسنة 2021