/661058/دعاء-عريبي-تتقدم-بسؤال-لوزير-التنمية-المحلية-لمعرفة-استعدادات-المحافظات-لمواجهه-موسم-الشتاء

تقدمت النائبة دعاء عريبي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقي شباب الأحزاب، بسؤال مني الى المستشارحنفي جبالي، موجه إلى وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، بشأن معرفه الاستعدادات التي اتخذتها المحافظات لمواجهة موسم الشتاء وسقوط الأمطار والتي تصل إلي السيول في بعض الاماكن.

دوت الخليج تقدم دعاء عريبي بسؤال بشأن استعدادات الشتاء فى المحافظات استعدادات الشتاء فى الغربية هذا وتشهد الجلسات العامة للبرلمان هذا الاسبوع ، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دعاء عريبي تتقدم بسؤال لوزير التنمية المحلية لمعرفة استعدادات المحافظات لمواجهه موسم الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.