رسمياً : مروان عطية ينضم للاتحاد السكندري لمدة 5 مواسم

/661060/رسميا--مروان-عطية--ينضم-للاتحاد-السكندري-لمدة-5-مواسم

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى رئيس النادي فى تمديد تعاقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم مروان عطية لاعب الوسط المدافع ،و ذلك لمدة خمس مواسم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووافق مروان عطية على تمديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تعديل و تمديد التعاقد

و يحرص مجلس إدارة النادى على تمديد و تجديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن و حسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .

حقق نادي بيراميدز الفوز على الاتحاد السكندري الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، على ملعب الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

ونجح بيراميدز من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة، من خلال تنفيذ الركلة الحرة المباشرة لبيراميدز عن طريق عبد الله السعيد بتمريرة طولية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها إريك تراوري برأسية قوية تصدى لها الحارس محمد عبد المنصف بصعوبة قبل أن ترتد الكرة وتجد متابعة من محمود وادي بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الـ 60 من عمر المباراة سجل عبد الله السعيد الهدف الثاني، من خلال تنفيذ ناجح لركلة الجزاء عن طريق عبد الله السعيد بتسديدة متقنة في الزاوية اليمنى للمرمى عكس توقع الحارس محمد عبد المنصف.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع سجل إبراهيم عادل الهدف الثالث، من خلال هجمة مرتدة سريعة لبيراميدز بانطلاقة لرمضان صبحي نجح في استغلالها لإختراق منطقة جزاء الاتحاد ثم مرر كرة عرضية أرضية لزميله إبراهيم عادل الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من أمام المرمى سكنت الشباك.

وشهد الشوط الأول تكافؤ كبير بين الفريقين وهدد كلاً منهماً مرمى الأخر على أستحياء بسبب تحفظ الفريقين، ولكن بدأ الاتحاد الشوط بهجوم كبير وكاد أن يسجل في بداية المباراة، ولجأ حكم اللقاء إلى الفار بعد أعتراض لاعبي الاتحاد ومطالبتهم بركلة جزاء، ولكن لم تمن بها شئ في الأخير.

وأصيب شريف إكرامي في الدقيقة 40 وخرج من المباراة ودخل المهدي سليمان بدلاً منه، ليحرس عريت بيراميدز في باقي أحداث اللقاء.