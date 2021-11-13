/661061/بالفيديو-جهود-أجهزة-وزارة-الداخلية-على-مستوى-الجمهورية-خلال-أسبوع

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم السبت، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأم، ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط (186) قطعة سلاح نارى، (229) قضية مخدرات وتنفيذ (86202) حكم قضائى متنوع.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديد الخطورة

مما أسفرت الجهود عن مصرع (14) عنصر إجرامى شديد الخطورة و ضبط (608) عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – الغربية – كفر الشيخ – القليوبية- السويس – الدقهلية – الشرقية – الإسكندرية – سوهاج – المنيا – أسوان – قنا – جنوب سيناء – المنوفية – بورسعيد – البحر الأحمر – الأقصر – دمياط – مطروح – الإسماعيلية – الفيوم – الوادى الجديد – بنى سويف) ، وبحوزتهم (353 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سلاح – مخدرات – سرقة- خطف).

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1527) قطعة سلاح نارى أبرزها ( آر بى جى- 3 جرينوف - 139 بندقية آلية – 225 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 82 مسدس – 1077 فرد محلى – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة – 230 خزينة – 1870 قطعة سلاح أبيض).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

تم ضبط (12) تشكيل عصابى ، ضموا (34) متهم ، إرتكبوا (67) حادث سرقة متنوعة.

ضبط (138) قضية أحداث.

كشف غموض (80) حادث متنوع ، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد) وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (119) متهماً.

إعادة (22) سياراة مُبلغ بسرقتها.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (572106) حكم قضائى.. بإجمالى (38691) متهم ، وذلك على النحو التالى:

(2388) حكم جناية.

(198498) حكم حبس.

(293623) حكم غرامة.

(77597) مخالفة.

سرقة الدراجات النارية

وفي نفس السياق تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على 5 أشخاص وربة منزل، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى سرقة الدراجات النارية ومركبات التوك توك، بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية، بحوزتهم 2 فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار وسلاح أبيض مطواة، جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الشرقية.

اعتراف المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب بدوائر مراكز وأقسام شرطة «الزقازيق، بلبيس، ثاني العاشر «بالشرقية»، قويسنا بالمنوفية، الخانكة، طوخ، ثان بنها «بالقليوبية»، دير مواس بالمنيا، كما أضافوا ببيعهم المسروقات المستولى عليها لعملائهم "سيئ النية" 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، ولقد أمكن ضبطهم، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، مرتكبى جرائم السرقة.