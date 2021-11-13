/661062/بيراميدز-يفوز-على-غزل-المحلة-بهدف-نظيف-في-المباراة-الودية

انتهت المباراة الودية التي جمعت بين فريقي نادي بيراميدز وغزل المحلة بملعب الدفاع الجوي، بفوز بيراميدز بهدف دون مقابل سجله محمود صابر في الشوط الأول من عمر اللقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض بيراميدز اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - إبراهيم حسن - محمود صابر - إبراهيم عادل - هشام محمد

خط الهجوم: محمود وادي

وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني إيهاب جلال بعدد من البدلاء من بينهم، ناصر منسي وعبد الله مجدي وأسامة جلال وعماد ميهوب، وإبراهيم شتا وإبراهيم عمر.

وجرت المباراة الودية على شوطين استمر كل منهما ٦٠ دقيقة بالاتفاق بين الجهازين الفنيين في إطار تجهيز جميع اللاعبين خلال فترة التوقف الحالية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري والذي يعود له الفريق بمواجهة المصري يوم ١٩ نوفمبر الجاري بملعب برج العرب في إطار الجولة الرابعة من المسابقة المحلية.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم ١٩ نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم ٢٢ من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي، فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم ٢٨ نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي كم كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم ٥ ديسمبر باستاد الدفاع الجوي.