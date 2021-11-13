اتصالات النواب تناقش 5 طلبات إحاطة لإنشاء مكاتب بريد بالمنيا..غدا

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب عقد اجتمكاعاتها لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والاقتراحات ومشروعات القوانين المقدمة من النواب، حيث تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعها برئاسة النائب أحمد بدوى، لنظر خمسة طلبات إحاطة مقدمة من النائب أحمد حتة، بشأن:

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية بالنواب غدا

مراكز بريد المنيا

إنشاء مكتب بريد بقرية أشنين مركز مغاغة بالمنيا. إنشاء مكتب بريد بقرية نزلة بلهاسة مركز مغاغة بالمنيا. إنشاء مكتب بريد بقرية الشيخ زياد مركز مغاغة بالمنيا. إنشاء مكتب بريد بقرية بنى خل مركز مغاغة بالمنيا. إقامة مكتب بريد ببندر مدينة العدوة بمحافظة المنيا.

نقل النواب

وتعقد لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد ، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2121، بشأن الموافقة على اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 2 مليون و511 يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريدي النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات والاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص بـ "شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة ثقل الاتزان وتنميطها" 2121/7/22.

صحة النواب

وتناقش صحة النواب برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم ، طلب الاحاطة المقدم من النائب أيمن محسب، بشأن عدم الانتهاء من بعض المستشفيات الجاري تطورها أو عمل إحلال وتجديد لها أو تنفيذ قرارات الاازلة الصادرة لبعض الوحدات الصحية وتطويرها مما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.

- مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب أحمد عاشور، بشأن تهالك أكثر من 71 %من مبني مستشفى الصدر والتي يعمل بها سوى المبني المميز فقط حيث يوجد مبني داخل المستشفى طاقته 011 عن العمل أسباب غير معلومة. سرير متعطل تماما - مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب نرمين بدوي، بشأن:

الاول: الاهمال الطبي بمنظومة الصحة واياب أي دور لمنظمات المجتمع المدني.

الثاني: عدم إحالل وتجديد الوحدات الصحية بمركز ومدينة أبو النمرس والوحدات بمدينة الحوامدية. - مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب نادر عبد ، بشأن:

عدم توفير جهاز أشعه مقطعية في مستشفى العياط ومستشفى البدرشين. عدم توفير سيارات اسعاف بمستشفى العياط.

- مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب حسام الدين المندو ، بشأن عدم الانتهاء من وحدة الاسعاف المخصصة ببولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

- مناقشة طلبي الاحاطة المقدمان من النائب عبدالنعيم حامد، بشأن:

عدم تنفيذ و تجديد وتطوير مستشفى حميات حلوان حيث تم الموافقة على ذلك وارسال للحكومة في .2117/5/21

عدم انشاء مركز طبي عزبة الولدة حلوان حيث تم الموافقة عليه في 5/7/2117.