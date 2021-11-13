السبكى: تسجيل 75% من المستهدف ضمن «التأمين الصحى الشامل» بالسويس

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن تسجيل 75% من المواطنين المستهدف تسجيلهم ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة السويس، مشيرا إلى أنه من المقرر إطلاق التشغيل التجريبى للمنظومة الجديدة بالمحافظة أوائل العام المقبل 2022.





جاء ذلك خلال مرافقته اليوم، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة السويس، ومنها أعمال مشروع إنشاء المجمع الطبى بالسويس الخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأشار السبكى، إلى أن الإقبال الكبير من المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة قبل بدء إطلاقها بالمحافظة يعكس ثقة المواطنين فى قيادتهم السياسية ومشروعات الدولة، كما يدل على نجاح تطبيق المشروع على أرض الواقع بمحافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بأعلى مستويات الجودة العالمية، والعائد الصحى والإنسانى الضخم لهذا المشروع على المواطنين بتلك المحافظات.

وأضاف السبكى، أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة السويس ترتكز على 35 منشآة صحية، منها 29 مركز ووحدة طب أسرة، وتم استلام 26 مركز ووحدة طب أسرة منهم حتى الآن، وجارى استلام الباقى بعد إنهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية لهم، إضافة إلى 6 مستشفيات تقدم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة وهم "المجمع الطبى بالسويس، التأمين الصحى بالسويس، مركز الأورام بالسويس، مركز الكبد والجهاز الهضمى، مستشفى صدر السويس، مستشفى طوارئ العين السخنة"، وذلك بما يضمن توفير جميع مستويات الخدمة والرعاية الصحية الأولية والثانوية والثالثية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وأكد السبكى، أن هيئة الرعاية الصحية تعمل على تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل بأعلى مستوى من الكفاءة وفقا لتوجيهات الرئيس بتوفير الخدمات والرعاية لصحة المتكاملة والمتميزة على أفضل مستوى لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وخاصة الفئات الأكثر احتياجا والمناطق المحرومة من الخدمات الصحية، ومؤكدا أن العمل يجرى عل قدم وساق لإنهاء مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، ومنها محافظة السويس، وكذلك للعمل على امتداده بالمحافظات الأخرى فى مدة أقل من 10 سنوات تنفيذا للتكليفات الرئاسية لتوفير التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين وتحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.