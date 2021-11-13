الثروة السمكية بشمال سيناء: مبادرة بر أمان تشمل 3589 صيادا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء المهندس سامى الهوارى تطبيق المبادرة الرئاسية (بر أمان) على صيادى شمال سيناء لرعاية صغار الصيادين بالمحافظة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى؛ لضمان رعاية وتمكين صغار الصيادين وتوفير معدات وأدوات الصيد؛ حفاظا عليهم من مخاطر المهنة، بالإضافة إلى توفير الشباك وإعادة تأهيل المراكب المتهالكة وتجديدها بهدف تمكينهم ودعمهم فى ممارسة مهنتهم .





وقال الهوارى - فى تصريح اليوم السبت - إن المبادرة يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وبتمويل من وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق (تحيا مصر)، وتشمل مناطق: العريش وبئر العبد ورمانة، باجمالى مستفيدين 1228 مركب صيد و3589 صيادا؛ موزعين على العريش بواقع 970 صيادا، وبئر العبد 1872 صيادا، ورمانة 747 صيادا، حيث يتم دعمهم ببدل حماية ووقاية عن طريق مكاتب المصايد بالعريش وبئر العبد ورمانة، علاوة على قيام المبادرة أيضا باحلال وتجديد المراكب المتهالكة وتوفير مستلزمات للصيادين فور استئناف الصيد بالبحر المتوسط.

وأضاف أن هيئة الثروة السمكية تقوم - عن طريق مكاتبها المختلفة - بحصر وتسجيل جميع عمال الصيد الذين يتم استخراج بطاقات صيد سنويا لهم.

وفى سياق متصل، أوضح الهوارى أنه يتم دعم صيادى شمال سيناء، حيث تقرر فتح المنطقة غرب ميناء العريش البحرى أمام الصيادين لممارسة الصيد فى البحر المتوسط اعتبارا من أول ديسمبر المقبل .

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