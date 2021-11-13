جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع -اليوم السبت- أنها تواصل مراقبة النشاط العسكرى للولايات المتحدة "ذى الطبيعة العدوانية" فى منطقة البحر الأسود، خاصة بعد تحرك المجموعة البحرية الأمريكية وقوات الناتو الجوية نحو الجزء الشمالى الغربى من البحر الأسود.
وأضاف أن طائرة استطلاع استراتيجية - من طراز U-2S - تابعة للقوات الجوية الأمريكية قامت برحلة استطلاعية من المجال الجوى الأوكرانى على طول الحدود الروسية، موضحا أن "طائرة استطلاع استراتيجى من طراز U-2S تابعة لسلاح الجو الأمريكى أقلعت من قاعدة أكروتيرى الجوية فى جزيرة قبرص، وقامت برحلة استطلاعية من المجال الجوى لأوكرانيا والجزء الشمالى الغربى من البحر الأسود".
وأشار إلى إلى "أنظمة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية وأسطول البحر الأسود رصدت وتعقبت أربع رحلات جوية لطائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسى فى الأجواء فوق منطقة البحر الأسود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".
جدير بالذكر أن الرئيس الروسى أعرب عن رفضه بإجراء مناورات غير مخطط لها فى البحر الأسود ردا على المناورات الناتو والولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة إلى تصعيد الأمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدفاع الروسية: الناتو وأمريكا نقلتا تدريباتهما إلى شمال غرب البحر الأسود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.