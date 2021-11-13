الدفاع الروسية: الناتو وأمريكا نقلتا تدريباتهما إلى شمال غرب البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وذكرت وزارة الدفاع -اليوم السبت- أنها تواصل مراقبة النشاط العسكرى للولايات المتحدة "ذى الطبيعة العدوانية" فى منطقة البحر الأسود، خاصة بعد تحرك المجموعة البحرية الأمريكية وقوات الناتو الجوية نحو الجزء الشمالى الغربى من البحر الأسود.

وأضاف أن طائرة استطلاع استراتيجية - من طراز U-2S - تابعة للقوات الجوية الأمريكية قامت برحلة استطلاعية من المجال الجوى الأوكرانى على طول الحدود الروسية، موضحا أن "طائرة استطلاع استراتيجى من طراز U-2S تابعة لسلاح الجو الأمريكى أقلعت من قاعدة أكروتيرى الجوية فى جزيرة قبرص، وقامت برحلة استطلاعية من المجال الجوى لأوكرانيا والجزء الشمالى الغربى من البحر الأسود".

وأشار إلى إلى "أنظمة الرادار التابعة للقوات الجوية الروسية وأسطول البحر الأسود رصدت وتعقبت أربع رحلات جوية لطائرات استطلاع تابعة لحلف شمال الأطلسى فى الأجواء فوق منطقة البحر الأسود خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية".

جدير بالذكر أن الرئيس الروسى أعرب عن رفضه بإجراء مناورات غير مخطط لها فى البحر الأسود ردا على المناورات الناتو والولايات المتحدة الأمريكية فى المنطقة، مشيرا إلى أنه ليس هناك حاجة إلى تصعيد الأمر.