شمال سيناء.. إجراءات قانونية رادعة ضد مخالفات بشبكة المياه الجديدة بالعريش

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى بيان اليوم السبت، إنه خلال استكمال أعمال تشغيل شبكة المياه الجديدة بمدينة العريش، تلاحظ قيام العديد من المواطنين بالتعدى على خطوط المياه، فيما قام آخرون بتشغيل الخطوط الجديدة وربطها بالخطوط القديمة، مما يتسبب فى فقد كميات كبيرة من مياه الشرب.

وأضافت أنه سيتم اعتباراً من الغد، مرور لجان مكافحة التعديات على جميع أحياء المدينة المختلفة وإزالتها، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة ورادعة ضد المتعديين، مشيرة إلى أنه من صور التعدى: التوصيل بدون اشتراك رسمى وتوصيل مياه من الخطين (القديم و الجديد)، وعدم تركيب وتثبيت العداد المنصرف من الشركة، واستخدام المياه فى غير الغرض المخصصة من أجله.