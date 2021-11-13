سفير مصر فى باريس: فرنسا تدرك مدى أهمية بلدنا ودورها فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - قال سفير مصر لدى فرنسا السفير علاء يوسف، إن فرنسا تدرك مدى أهمية مصر ودورها فى الشرق الأوسط، حيث إن مصر بمثابة "رمانة ميزان" للمنطقة العربية، وتقوم بدور مهم فى نشر الاستقرار داخل المنطقة.





ونوه "يوسف"، خلال تصريحات خاصة لفضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم السبت، بأن المجتمع الدولى يعظم دور مصر الفعال فى حل الأزمة الليبية، حيث إن مصر فاعل رئيسى فى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الحالية فى ليبيا. واستعرض، مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه ليبيا، التى نالت التقدير والاحترام من قبل الجميع، لافتا إلى أن حديث الرئيس السيسى - أمس - عن ليبيا نال تقدير الجميع، مؤكدا أن موقف مصر تجاه ليبيا ثابت ولن يتغير. وأشاد السفير يوسف، بمستوى العلاقات المتنامية بوضوح منذ سنوات بين مصر وفرنسا، معتبرا أن التعاون العسكرى بمثابة قاطرة للتعاون الثنائى بشكل عام.

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