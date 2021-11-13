وزيرة البيئة تتلقى تهنئة من اليابان على استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم

جدة - نرمين السيد - تلقت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، التهنئة من وزير البيئة اليابانى على استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP27، وذلك خلال لقائهما على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26.





وناقش الطرفان - خلال اللقاء - المقترح اليابانى بخصوص البند السادس بشأن الشفافية، والذى تجرى مناقشته فى المؤتمر، حيث أثنت وزيرة البيئة المصرية على التعليقات الصادرة من الجانب اليابانى فيما يخص تمويل المناخ، قائلة: "نحن نركز على مفهوم السياسات والإجراءات وإدراجها فى المساهمات المحددة الوطنية، وسوف نبذل قصارى جهدنا للانتهاء من البند السادس فى هذا المؤتمر". وشكرت الوزيرة الجانب اليابانى على دعم مصر فى مجال التلوث البحرى وخاصة بالبلاستيك، من خلال وكالة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، وتقديم الدعم فى مجال الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، بالإضافة إلى توطيد التعاون فى مجال إدارة المخلفات البلاستيكية.

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