وزير التموين يفتتح المعرض السنوى الثالث لصناع وتجار الذهب 18 ديسمبر

جدة - نرمين السيد - يفتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى معرض "جواهرجية مصر"، فى نسخته الثالثة، والذى سيقام خلال الفترة من 18 الى 19 ديسمبر المقبل، على مساحة 5 آلاف متر مربع بأرض مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "صنع فى مصر".





وأوضح رئيس مجلس أمناء جمعية "جواهرجية مصر"، مصطفى صابر، أن المعرض، سيضم نخبة من الشركات الرائدة فى صناعة المشغولات الذهبية، والصناعات التكنولوجية والوسيطة و سيفسح المجال لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة وعرض منتجاتهم. وأضاف أن المعرض يضم أحدث إصدارات و"مودلات" عام 2022، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية، التى صنعت بأيادٍ مصرية، ويوفر فرصا قوية لتنفيذ تعاقدات تجارية قادمة بأسعار تنافسية وخصومات حقيقية مع التجار المشاركين خلال فترة انعقاد المعرض. وأشار إلى أنه ستتم مناقشة المشروع القومى لإنشاء مدينة الذهب، والفرص الاستثمارية المتاحة للصناع والتجار للمساهمة فى هذا المشروع القومى الكبير، بالاضافة إلى مناقشة أهم المشاكل التى تواجه الصناع والتجار وإنعاش سوق المشغولات الذهبية، بإعتباره واحدا من أهم مصادر الدخل القومى.

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