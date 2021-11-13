محافظ بورسعيد: سوق العصر الجديد بحى العرب نقلة فى مجال الأسواق الخدمية

جدة - نرمين السيد - قال محافظ بورسعيد عادل الغضبان، إن سوق العصر الجديد بحى العرب يعد نقلة نوعية فى مجال الأسواق الخدمية، والذى يأتى تماشيا مع الأسواق الحضارية التى أقيمت مؤخرا بمحافظة بورسعيد، للقضاء على جميع أشكال العشوائية والتعديات، وعودة المظهر الحضارى اللائق لمحافظة بورسعيد، والتى تتخذ خطوات ثابتة نحو التنمية والتطوير فى مختلف المجالات.





جاء ذلك خلال تفقد المحافظ، اليوم السبت، سير العمل داخل سوق العصر الجديد بحى العرب، فى إطار متابعة مستجدات العمل فى مختلف المشروعات الجارية. وأشاد المحافظ، حسب بيان صحفى، بجهود الأجهزة التنفيذية والأمنية خلال حملات إزالة الإشغالات بمحيط سوق العصر، مؤكدا أهمية تعاون المواطنين مع الجهود المبذولة لتحقيق النظام والشكل الحضارى، والذى يعود بالنفع على المواطن فى المقام الأول. وتابع المحافظ، أعمال تسكين المحلات داخل سوق العصر 1، 2 حيث يتم توزيع المحلات على البائعين المستحقين لمنع عودة الباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق مرة أخرى. ووجه محافظ بورسعيد، بائعى السوق بالحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى لسوق العصر والمنطقة، وعدم عودة التعديات مرة أخرى خارج السوق، مشيرا أنه لن يسمح بأية أشكال للإشغالات حفاظا على المشروعات الخدمية الجديدة.

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