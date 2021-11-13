الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته لباريس

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي الي أرض الوطن بعد المشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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