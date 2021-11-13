الأوقاف: ضم 50 مسجدا جديدا بالقاهرة لمشروع الأذان الموحد

أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه قد جرى ضم 50 مسجدًا جديدًا بالقاهرة لمشروع الأذان الموحد في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع «الأذان الموحد» وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.

ووصل إجمالي ما جرى إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 3801 مسجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

ويعد الاذان الموحد عبارة عن إشارة تُبث من غرفة تحكم على أعلى مستوى، حيث يفتحه المؤذن أو العامل في المسجد وينتظر بدء شارة البث، وينطلق صوت الآذان من جميع المساجد في وقت واحد وبصوت واحد.

وكانت الوزارة أطلقت مشروع الأذان الموحد منذ عام 2019، والذي يعتمد على صوت موحد في وقت الأذان بالمحافظة الواحدة، بسبب اختلاف فروق التوقيت بين المحافظات، موضحا أنّ الأذان سيطبق على كل المساجد والزوايا، لكن التطبيق بدأ في المساجد الكبرى.