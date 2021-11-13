الزمالك يواصل تدريباته غداً استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

/661065/الزمالك-يواصل-تدريباته-غدا-استعدادا-لمواجهة-الإسماعيلي

يواصل نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته الجماعية غداً الأحد ، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويررصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر القارس الأبيض في الثانية ظهرا قبل خوض تدريبات الإطالات في الثانية والنصف بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

وكان الجهاز الفني للزمالك قد قرر خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وتدريبات بدنية بالكرة وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.