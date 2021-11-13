/661069/خاص-مرتضى-منصور-ينوى-تحرير-محضر-ضد-وزارة-الشباب-والرياضة

كشف مصدر قريب من مرتضى منصور بأنه ينوي، التقدم ببلاغ ضد وزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم عودته حنى الأن بشكل رسمي لرئاسة نادي الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان قد أمهل مرتضى منصور فى وقت سابق وزارة الشباب والرياضة حتى اليوم السبت، لتنفيذ حكم عودته للزمالك، واذا لم يحدث قد يلجأ لتحرير محضر فى قسم شرطة العجوزة لتمكينه من تنفيذ الحكم الصادر لمجلسه من القضاء الإدارى بالغاء قرار الجهة الإدارية بتجميد مجلسه المنتخب.مرتضي منصور: الجميع يطالبني بالتوجة إلي الاتحاد الدولي «الفيفا» لتقديم شكوي ضد وطنيوكتب مرتضي منصور عبر حسابة الشخصي”فيس بوك:” الي جماهير نادي الزمالك العظيمة . الي اعضاء الجمعية العمومية المحترمين .

وتابع:” يطالبني الكثيرون بالتوجة الي الاتحاد الدولي "الفيفا" لتقديم شكوي ضد وطني مصر بسبب قرار تجميد مجلس الادارة المنتخب الذي تشرفت برئاسته وبسبب عدم تنفيذ الحكم القضائي الصادر يوم 24 اكتوبر حتي الآن .

ووأصل:”ومهما طالني من البعض من اتهامات في التفريط في حقي بعدم تقديم هذه الشكوي . أود ان اوضح الامور الآتية : لن اشتكي وطني في يوم من الايام الي ايه جهة اجنبية مهما كلفني ذلك لأن مصر لا تستحق منا ان نشوها في الخارج .

وأردف:” طوال حياتي في ظهر دولتي المصرية سندا لمؤسساتها ولن أكون يوما شوكة في ظهرها . ومصر في عهد سيادة الرئيس السيسي هي دولة مؤسسات تحترم القانون ولن أنفذ الحكم الصادر لصالح مجلس الادارة الا بالطرق القانونية .

وأستكمل:”حزنت للأسف لبعض التجاوزات التي حدثت في الآونة الاخيرة والتي تزيد نبرات التعصب الكروي في الوقت الذي يحتاج فيه الوطن للتكاتف في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تتطلب وقوفنا جميعا خلف قيادتنا السياسية التي تبذل كل الجهد لحماية الوطن من التيارات المعادية التي تحيط بنا ولا تريد لهذا البلد الامين الاستقرار والازدهار .

وأختتم:” ولن يتحقق ذلك الاستقرار الا بوعي شعبنا المصري العظيم ويقظة قواتنا المسلحة ورجال الشرطة الذين سقط منهم العشرات فداء لهذا الوطن وحمايته من جماعات الشر الارهابية . حمي الله مصر وشعبها .