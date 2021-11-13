/661070/برلمانية-بأسوان-500-حالة-إصابة-للمواطنين-بسبب-لدغات-العقارب-ولا-توجد-أمصال

طالبت النائبة زينب السلايمي عضو مجلس النواب عن حزب العدل بتوفير أمصال العقرب بشكل كافي في مستشفيات أسوان، وذلك عقب انتشار العقارب بشكل كبير في المحافظة نتيجة موجة الطقس السيئة التي تمر بها المحافظة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل تقدم النائبة زينب لسلايمي بتوفير امصال العقرب بشكل كافي فى مستشفيات اسوان

أمصال العقارب

و تقدمت "السلايمي" ببيان عاجل، بالمجلس، للدكتور خالد عبدالغفار القائم بأعمال وزير الصحة، حيث تمر محافظة أسوان بموسم أمطار وسيول أدى لخروج العقارب من جحورها.

حزب العدل

وذكرت نائبة حزب العدل في بيانها أن عدد إصابات بلدغات العقارب والمسجلة بشكل رسمي خلال الأيام الماضية قد تجوز ٥٠٠ حالة إصابة بالإضافة إلى ٣ حالات وفيات حتى يوم الجمعة 11 نوفمبر 2021.

هذا وتشهد الجلسات العامة للبرلمان هذا الأسبوع ، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.