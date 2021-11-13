الشباب والرياضة: ختام ناجح لسباق الفراعنة فى دورته الـ21

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة للسياحة الرياضية عن ختام فعاليات سباق الفراعنة فى دورته ال 21، والذى أقيم ضمن أجندة الاتحاد الدولى لسباقات الطرق، تحت رعاية الإدارة العامة للسياحة الرياضية بالوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة المصرية لتنشيط السياحة، وبتنظيم إحدى الشركات المعنية بمجال تنظيم الأحداث الرياضية.





وبلغ عدد المشاركين فى السباق الدولى 90 متسابقا بواقع 36 أجنبيا و54 مصريا، وانطلق لمسافة 100 كيلو متر بدأ من هرم هوارة بمحافظة الفيوم، مرورا بهرم ميدوم ببنى سويف، وصولا إلى هرم سقارة بالجيزة. ووزعت اللجنة المنظمة للسباق الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى بالسباق الذى يهدف إلى تسليط الضوء على المقاصد السياحية والأثرية التى تتميز بها مصر، وترويج للمنتج السياحى. ويأتى ذلك ضمن أجندة الفعاليات الدولية الرياضية التى تعكف وزارة الشباب والرياضة على إقامتها فى مصر، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالأمور اللوجستية والتنفيذية بالتنسيق والتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لتنظيم تلك الأحداث على أعلى مستوى، وتحقيق الغرض الرئيس منها المتمثل فى تنشيط السياحة الرياضية المصرية.

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