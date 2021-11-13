مصر للطيران تسير غدا 73 رحلة لنقل 8700 راكب و5 رحلات شحن جوى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة، فى بيان اليوم، أن الرحلات الدولية ستكون بمعدل 55 رحلة إلى كل: من بغداد، عمَان، دبى، الكويت، بيروت، لاجوس، ندجامينا، تونس، كازبلانكا، أبوجا، أبوظبى، لندن، دوسلدورف، مدريد، باريس، إسطنبول، جنيف، كوبنهاجن، روما، امستردام، ميونيخ، نيويورك، أثينا، برلين، بروكسل، موسكو، ميلانو، الخرطوم، الشارقة، نيروبى، عنتيبى، أديس أبابا، أسمرة، جوهانسبرج.
وأضافت الشركة أنها ستسير غدا 18 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم.
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