انطلاق فعاليات منتدى المرأة للفنون بالغردقة بمشاركة 40 فنانة تشكيلة

جدة - نرمين السيد - انطلقت فعاليات منتدى المرأة العالمى للفنون، بالممشى السياحى بمدينة الغردقة مساء اليوم السبت، والمقرر لها أن تستمر حتى 19 نوفمبر الجارى، فى دورته الأولى، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية.





ويضم المنتدى ورش للفنون التشكيلية بالممشى السياحى، مصاحب له عروض موسيقية وحفلة غنائية للمطربة دينا صلاح، كمشاركة منها لمزج الطرب والموسيقى بالفنون.

وقال مؤسس أوستراكا للفنون الفنان التشكيلى محمد حميدة، فى بيان اليوم السبت، إن منتدى المرأة العالمى للفنون، منتدى دولى يجمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة، ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعى، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شىء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض مصر وبتنظيم أوستراكا للفنون".

وأشار إلى أنه سيتم عمل رحلة سياحية لمدينة الأقصر للفنانات لإظهار جمال مصر ومدينة الأقصر، بعد جهود وزارة السياحة لتطوير وتجديد الأقصر استعدادًا لاحتفالية طريق الكباش هذا العام، لافتا إلى أن هذا المنتدى يأتى تأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية بتمكين المرأة ودورها بالمجتمع، وعلى إظهار خطط الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى والدعاية للمقاصد السياحية بمصر للعالم، من خلال استضافه سفراء الفنون بالعالم، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم الفن والفنانين والفنون المختلفة، لأنهم القوى الناعمة لمصر، وذلك لتنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون وإعلاء اسم مصر عاليًا وسط المحافل الثقافية العالمية.

وأكد البيان أن إقامة فعاليات الدورة الأولى من المنتدى يأتى مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المنتديات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.