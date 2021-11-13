الطيب لـ سفير مصر لدى روسيا: حريصون على تعزيز التعاون العلمى مع موسكو

جدة - نرمين السيد - فى بداية اللقاء رحب فضيلة الإمام الأكبر بسفير مصر الجديد لدى موسكو، متمنيا له التوفيق والنجاح فى عمله الجديد، مؤكدا حرص الأزهر على تعزيز علاقاته العلمية مع روسيا والتواصل الفعال مع الجاليات المسلمة هناك للتعرف على احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال المنح الدراسية للطلاب أو استضافة الأئمة فى أكاديمية الأزهر العالمية لتدريبهم على ترسيخ ثقافة التسامح والاعتدال بين الجاليات المسلمة.
من جهته أعرب سفير مصر الجديد لدى موسكو عن تقديره الكبير للدور الذى يقوم به الإمام الأكبر فى خدمة القضايا الإسلامية والمسلمين حول العالم، مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز العلاقات العلمية والثقافية بين الأزهر وموسكو والتعريف بجهود الأزهر فى مجال حوار الأديان وترسيخ مفاهيم التسامح والسلام عالميا.
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