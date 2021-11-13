محافظ قنا يؤكد توفر أمصال الثعابين والعقارب بالمستشفيات والوحدات الصحية

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ قنا أشرف الداودى، أن مديرية الصحة والسكان وفرت أمصال الثعابين والعقارب فى المستشفيات والوحدات الصحية، تحسبًا لحدوث أية طوارئ فى ظل عدم استقرار الأحوال الجوية خلال الفترة الحالية وفقا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وقال المحافظ، فى بيان اليوم السبت، إنه فى مثل هذه الظروف تتزايد أعداد المواطنين الذين يتعرضون للدغات العقارب والثعابين، لذا بادرت مديرية الصحة والسكان بتوفير كميات إضافية من الأمصال لاستخدامها حال الاحتياج لها. وأضاف أن تلك الخطوة تأتى فى إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين، خاصة فى هذه الآونة التى تشهد تقلبات جوية، ويكثر معها انتشار هذه الكائنات الضارة. وناشد محافظ قنا المواطنين بالتوجه إلى أقرب مستشفى أو وحدة صحية حال تعرضهم للدغ العقارب والثعابين، وذلك لتقديم الأمصال والرعاية الطبية لهم بشكل مجانى.

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