غلق طريقى "قنا – الأقصر الصحراوى الشرقى وقفط – القصير" جراء السيول

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قا، غلق طريقىّ "قنا – الأقصر" الصحراوى الشرقى و"قفط – القصير"، بسبب سوء الأحوال الجوية وتراكم كميات المياه بها، نتيجة سقوط سيول من سلاسل جبال البحر الأحمر، جاء ذلك عقب مروره على الطرق الصحراوية للتأكد من صلاحيتها للاستخدام من عدمه.

وقال محافظ قنا، إن قرار غلق الطرق جاء بعد التأكد من صعوبة السير عليها فى ظل الأحوال الجوية غير المستقرة، وسقوط السيول من سلاسل جبال البحر الأحمر، موضحا أن المياه غمرت طريق قنا - الأقصر الصحراوى الشرقى، وعلى الفور تم الدفع بمعدات التدخل السريع ومجموعة من اللوادر لعمل سدود ترابية على جانب الطريق ومنع تدفق المياه تمهيدا لإعادة فتحه مرة أخرى ، مشيرا إلى أنه تم غلق الطرق كإجراء احترازى للحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم المادية وسيتم إعادة فتحها فور تحسن الأحوال الجوية وإزالة آثار الأمطار والسيول .

وأضاف الداودي، أنه انتقل علي الفور لموقع الحدث برفقة عدد من القيادات التنفيذية للإشراف على عمليات اقامة السدود الترابية اللازمة لمنع تسرب المياه إلى الطريق السريع، كما ناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة استخدام الطريق الزراعى إلى مدينة الأقصر كبديل للطريق الصحراوى، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف عن كثب لتوفير البدائل المناسبة للمواطنين واحتواء الأزمة.