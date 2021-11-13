تفاصيل احباط محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية مع راكب في مطار القاهرة (صور)

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي مساء اليوم السبت، من ضبط محاولة تهريب 10 سبائك ذهبية بوزن كيلو جرام، بحوزة راكب قادم من الرياض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الطائرة السعودية القادمة من الرياض، استوقف حافظ منشاوي مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي انكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة محمد جمال الدين مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود قطع معدنية صغيرة بين طيات الملابس في حقائب الراكب.

وقام محمد الهادي أحمد مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف محمد سمير محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 10 سبائك ذهبية بوزن كيلو جرام.

أمر أحمد سعد مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.