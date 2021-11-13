/661072/بلاغ-للنائب-العام-ضد-محمد-رمضان-بسبب-فيديو-مع-ملكة-جمال-الهند

قدم المحامي سمير صبري بلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان بعد إثارته للجدل بمقطع فيديو جمعه بالفنانة وملكة جمال الهند أورفاشي راوتيلا.

دوت الخليج يرصد بلاغ سمير صبري ضد الفنان محمد رمضان

قال سمير صبري في تصريحاته لقناة "العربية" أن بلاغه للنائب العام اتهم فيه صراحة محمد رمضان بالعودة مجدداً لإثارة الجدل، وممارسة تصرفات مخلة بالآداب العامة وقيم وثوابت وأخلاق المجتمع، مشيرا إلى أنه نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا يقال إنها ملكة جمال الهند ويظهر فيه في لقطات جنسية ايحائية".

وأضاف سمير صبري أنه أرفق ببلاغه اسطوانة مدمجة تثبت الجرائم التي اقترفها الفنان، وطالب بإحالته للمحاكمة الجنائية حماية لأخلاق النشء وحرصاً على قيم وآداب وتقاليد المجتمع.

وطالب المحامي المصري بإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وإحالة رمضان للمحاكمة الجنائية.

وكان تصدر الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان غلاف المجلة النهدية الشهيرة Film Fare مع النجمة الهندية أورفاشي راوتيلا

محمد رمضان يتصدر غلاف مجلة Film Fare الهندية

شارك رمضان جمهوره صورة تصدره على المجلة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، والذي ظهر خلالهم مرتديًا جاكت بدون قميص.

من ناحية أخرى، أبدى العديد من رواد السوشيال ميديا في المغرب، رفضهم لإحياء الفنان المصري ومطرب المهرجانات، محمد رمضان حفلًا في بلدهم أخذين بثأر الفنان سعد المجرد.

الشعب المغربي يهاجم محمد رمضان

ودشن مجموعة من النشطاء المغاربة هاشتاج "لا نريد محمد_رمضان في المغرب"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان رمضان عن إحيائه لحفل هناك في ديسمبر المقبل، وتصدر بالفعل التريند على موقع Twitter، وذلك تعبيرًا منهم على رفض ما فعله المصريون مع سعد لمجرد سواء عند إحيائه لحفل في مصر في 2020، أو رفض عرض لقاءه في برنامج «سهرانين».

المغاربة يثأرون لسعد المجرد

غرد أحدهم قائلًا: "كما تدين تدان.. تحية بكل المغاربة لي عندهم النفس على بلادهم، لا نريد محمد رمضان في المغرب".

وكتب آخر: "لا نريد محمد رمضان في المغرب.. لا نريد كل من لا يحترم الفنانين المغاربة، محمد رمضان أنت غير مرغوب بك في المغرب كفنان".

محمد رمضان يحقق نجاحًا واسعًا بأغنية «جو البنات»

من جانبه، يواصل الفنان محمد رمضان تحقيق نجاحات ساحقة من خلال أغنيته الجديدة «جو البنات» والتي يتعاون بها مع كلا من الفنان المغربي ريدوان والفنان نعمان بلعياشي.

وتخطت أغنية «جو البنات» حاجز الـ 9 مليون مشاهدة بعد فترة قصيرة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، واحتفل محمد رمضان بهذا النجاح مع جمهوره كعادته.

أغنية جو البنات

وقدم أغنية “جو البنات” من قبل ضمن فاعليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، والتي ربطها البعض بأزمته مع المهرجان، والأغنية بالاشتراك مع المغربي ريدوان ونعمان بلعياشي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقت طرحها عبر المنصات السمعية.

محمد رمضان ينهي أزمته مع أحمد الفيشاوي

وفي سياق أخر تصالح الفنان محمد رمضان مع زميله الفنان أحمد الفيشاوي بفضل مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، وذلك بعد خلاف وتصارع دام طويلا عبر السوشيال ميديا وبالأغنيات المختلفة.