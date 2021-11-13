النائب محمد السباعي: مجلس الشيوخ يضم خبرات متراكمة وله بصمة فى الحياة السياسية «فيديو»

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قال وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" إن الغرفة الثانية تضم عدد كبير من الخبرات المتراكمة ونسبة مميزة من الشباب، ويمثلون توليفة سياسية قادرة على صياغة القوانين وضبطها.

جاء حديث النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال اللقاء المنعقد الآن فى موقع دوت الخليج، والذى يديره الزميل محمود فايد.

دوت الخليج

النائب محمد السباعي: مجلس الشيوخ له بصمة مميزة فى الحياة السياسية

كما أشار إلى أن مجلس الشيوخ، كان له خلال دور الانعقاد من الفصل التشريعي الأول، كان له أثر وبصمة وأثبت أن له تأثير.

وأسند وكيل زراعة الشيوخ، هذا التميز إلى وجود خبرات متراكمة وقامات موجودة، وهو الأمر الذى يمنح الغرفة الثانية علامات مميزة.

وقال النائب محمد السباعي:" نأمل أن يستمر تقديم دراسات بشأن العديد من الملفات والقضايا التى تطرح، وأيضًا تفعيل الأدوات الرقابية الخاصة بمجلس الشيوخ".