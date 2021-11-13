/661077/محمد-السباعي-أداء-أعضاء-التنسيقية-داخل-مجلس-الشيوخ-فى-تصاعد-من-أجل-مصلحة-المواطن-فيديو

أكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن أداء نواب تنسيقية شباب الأحزاب داخل مجلس الشيوخ فى تصاعد تحت مظلة حقوق المواطن، مشيرا الى أن أراء الاعضاء تركت أثر داخل المجلس من خلال التوافق فى الأراء بين اعضائها حيث ساهم تحت مظلة حقوق المواطن فى تحقيق مصلحته، لافتا إلى أن الخبرات التي اكتسبها الأعضاء فى دور الانعقاد الأول ساعدت الأعضاء بشكل موفق فى الدور الثاني.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب محمد السباعي حول أداء التنسيقية داخل مجلس الشيوخ وقال النائب محمد السباعي، خلال حوارة مع موقع دوت الخليج، ان التنسيقية لديها 16 عضو داخل المجلس ، حصلوا على 8 مقاعد فى اللجان النوعية منها 4 أمناء للسر و 4 وكلاء ظهر دورهم فى المناقشات المختلفة، مشيرا الى أن المجلس به 4 لجان نوعية تناقش ما يحول اليها من مجلس النوب او رئيس الجمهورية من المعنيين والمتخصصين، إضافة اعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة من خلال المناقشات بناء عليها يتم الموافقة او الرفض مثل صندوق الوقف الخيري او المالية الموحد فى دور الانعقاد الاول ،التخطيط لعام للدولة فى الدور الثاني. وأشار السباعي، إلى أن مجلس الشيوخ يضم قامات علمية فى كل التخصصات، منها 100 عضو تم اختيارهم من خلال الخبرات المتراكمة وتوليفة ستساهم بخروج المشروعات بشكل أمثل، لافتا إلى أن المقترحات تساهم فى تحقيق صالح المواطن، منها اقتراح مقدم بخصوص ضم شهداء ليبيا للصندوق تكريم الشهداء وتم الموافقة عليه بشكل نهائي تقدمت به النائبة هيام فاروق، اضافة إلى وجود دراسات مختلفة مثل الموجودة حول هيئة سلامة النقل.

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