محافظ قنا يناشد مستخدمى طريق قفط - القصير بتوخى الحذر بسبب العاصفة الترابية

جدة - نرمين السيد - ناشد محافظ قنا أشرف الداودى، المواطنين مستخدمى طريق قفط - القصير بضرورة توخى الحذر، أثناء السير على الطريق بسبب هبوب عاصفة ترابية بالكيلو 15 من الطريق، قادمة من القصير إلى قفط.





وطالب المحافظ، فى بيان اليوم السبت، المواطنين بتخفيض السرعات وتشغيل الإشارات الضوئية، مؤكدًا أنه يتم مراقبة الأحوال الجوية عن كثب وأنه فى حال تزايد حدة العاصفة وانعدام الرؤية سيتم غلق الطريق فورًا، للحد من الحوادث والحفاظ على الأرواح والممتلكات المادية لحين انتهاء العاصفة. يذكر أن المحافظ فى وقت سابق قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أى أثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

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