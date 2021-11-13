وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يبحثان خطة الدعوة وعمارة المساجد

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأوقاف فى تصريحات اليوم، إن محافظ جنوب سيناء كان سباقا فى حوكمة التبرعات بالمحافظة، وأن مديرية أوقاف جنوب سيناء هى أول مديرية تعلن خلوها من صناديق التبرعات بالمساجد، حيث كان المحافظ قد وجه بعدم وجود أى صناديق للتبرعات بمساجد المحافظة اتساقا مع منهج الوزارة فى ذلك، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف والمحافظة يعملان على تلبية جميع ما تحتاجه المساجد بالتعاون والتنسيق المستمر بينهما دون الاعتماد على أية صناديق بالمساجد أو ساحاتها أو ملحقاتها، مما جعل من محافظة جنوب سيناء أنموذجا متقدما فى عدم السماح بوضع أى صناديق تبرعات بالمساجد.

وأضاف وزير الأوقاف أنه تم التنسيق بين الوزارة والمحافظة فيما يتصل بمشاركة الأوقاف فى الفعالية الكبرى التى تقام بسانت كاترين يومى التاسع والعاشر من ديسمبر 2021م، حيث خصصت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة 10 ديسمبر 2021م ليكون عن سيناء والتجلى الأعظم، والتى سينقلها التليفزيون المصرى من مسجد الوادى المقدس بسانت كاترين.