الأرصاد: سحب رعدية بالصحراء الشرقية وعاصفة ترابية على الأقصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى سحب رعدية متكونة في الصحراء الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة كما يصاحبها الهواء الهابط الذي يعمل علي إثارة الرمال علي المناطق المحيطة والقريبة من تأثير السحب.

وتابعت، بالفعل الأقصر تحت تأثير عاصفة ترابية وانخفضت الرؤية الأفقية علي إثرها حيث وصلت الي 200 متر.. ويستمر جنوب البلاد وسيناء تحت تأثير حالة عدم الاستقرار خلال ساعات الليل أيضًا.

و يشهد اليوم السبت ، استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة