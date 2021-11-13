تحويل حركة المرور من طريق مرسى علم–القصير الساحلى إلى "الإقليمى الجديد"

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة، عن غلق طريق سفاجا - قنا، وطريق القصير - قفط، وطريق القصير مرسي علم الساحلي وتحويل حركة المرور للطريق الإقليمي الجديد، وذلك بناء على تعليمات المرور وحفاظا على أرواح المواطنين كإجراء احترازي. وكشف مصدر أمني بالبحر الأحمر، أن محافظة قنا أخطرت بغلق طريق قفط القصير بعد سقوط سيول داخل حدودها الجغرافية، ما أدى إلى الغلق من جانب البحر الأحمر كإجراء احترازي ولعدم مرور قائدي المركبات. كما تم غلق طريق سفاجا قنا كإجراء احترازي بالتنسيق مع محافظة قنا، بينما تم غلق طريق مرسى علم الساحلي بعد وجود نحر وتدهور مناطق معينة به وكإجراء احترازي حفاظا علي أرواح المواطنين. كانت أصدرت محافظة البحر الأحمر بيانا، حذرت فيه قائدى المركبات المسافرين على الطرق الخارجية جنوب المحافظة بتوخي الحذر أثناء القيادة اليوم السبت. وأوضحت أن الطرق التي لابد من توخي الحذر فيها الطرق بين المدن المطلة على سلاسل جبال البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الي محافظات جنوب الصعيد، كطريق القصير - مرسى علم، و طريق مرسى علم - رأس بيناس ، وطريق راس بيناس - شلاتين، وطريق شلاتين - حلايب - ورأس حدربة - وأبو رماد، وطريق القصير - الأقصر، و طريق مرسى علم - الأقصر، وطريق شلاتين - أسوان، و طريق مرسى علم- ادفو . وقامت إدارة العمليات والأزمات بالمحافظة بالمتابعة مع المحافظات المجاورة للوقوف على آخر المستجدات، لذا وجب التنبيه على المسافرين لتوخى الحذر أثناء القيادة.

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