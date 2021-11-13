إصابة شخصان في حادث سيارة ملاكي بمطروح

شهد أهالي قرية رأس الحكمة ،اليوم السبت، التابعة لمدينة مرسي مطروح، حادث تصادم سيارة ملاكي، ادي الي اصابة شخصان باصابات متنوعة، وتم نقلهما للمستشفى عن طريق الأهالي للعلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث تصادم سيارة ملاكي بمطروح

تفاصيل حادث

استقبلت مستشفى رأس الحكمة، فى مطروح، «محمد مصطفى العشرى» 30 سنة من محافظة قنا- يعانى من كدمات متفرقة بالجسم وجرح قطعى بالحاجب الأيمن طوله حوالى 5 سم، و«أيمن عبد الرسول حمزة كريم» 33 سنة من قرية رأس الحكمة- يعانى من كدمات متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

الإسعافات الأولية

وعلي الفور تم وتقديم العلاج اللازم للمصابين، وتم عمل الإسعافات الأولية بالمستشفى ، وتحرر المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق، فى ظروفه وملابساته.

وفي سياق أخر أجلت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية، الدائرة الخامسة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة إمام مسجد بقرية منشأة البدوي مركز طلخا لجلسة 15 نوفمبر 2021 المقبل للمرافعة، وذلك بعد اتهامه بهتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن الكريم في بيته، بعد أن اتهمته النيابة العامة بهتك العرض بالقوة كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم، مستغلا سلطته عليها، وكون الطفلة يتيمة، وصدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبوالوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام محمد جمال الدين، ومحمد كمال عبد الباقي أحمد الخولي، وتامر محمد محمود السيد مرسي وسكرتارية عماد الجميل.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة إمام وخطيب متهم بهتك عرض طفلة في الدقهلية

أقوال والدة الطفلة المجني عليها

واستكملت، اليوم، هيئة المحكمة إلى أقوال والدة الطفلة المجني عليها، ومناقشة الطفلة فى جلسة سرية داخل حجرة المداولة، وواجهت المتهم بالاتهامات الموجهة إليه، واستدعاء زوجة المتهم لمناقشتها.

عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض

وصالب دفاع الضحية تعديل مواد الوصف والاتهام لتطبيق عقوبة الخطف بطريقة التحايل مع هتك العرض، لتوقيع أقصى العقوبة لتوقيع أقصى العقوبة، وكان المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، قد أحال المتهم «سليمان. ف. س»، 39 سنة، إمام وخطيب بقرية منشاة البدوي بمركز طلخا، لأنه في غضون شهر أغسطس عام 2021، بدائرة مركز طلخا- محافظة الدقهلية هتك عرض المجني عليها الطفلة «جنة. ع»، لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، وكونه من المتولين تربيتها وله سلطة عليها- بالقوة بأن استغل كونه القائم على تحفيظها القرآن الكريم وترددها عليه لكونه من رجال الدين والعلم بغية تربيتها وتعليمها.