الزمالك يهنئ مجلس إدارة نادي الصيد الجديد

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قدم الزمالك من خلال الصفحة الرسمية للنادي تهنئة لمجلس إدارة نادي الصيد الجديد برئاسة عبد الله غراب، بعد فوزهم بالأنتخابات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:وكتبت الصفحة الرسيمة لنادي الزمالك على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": " تتقدم اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك برئاسة كابتن حسين لبيب بالتهنئة للسيد المهندس عبد الله غراب ومجلس إدارته على نجاحهم في انتخابات نادي الصيد”. وفاز عبد الله غراب على منصب الرئيس، وأشرف محرم نائباً للرئيس، وهاني عزت أمين الصندوق.

والأعضاء فوق السن، عمرو الألفي وعمرو البرتقالي وأحمد الشاذلي وأحمد مجيب وإيمان كريم وهبة ممدوح والأعضاء تحت السن، مريم عثمان وحسن نهونش وكريم متولي، وكان هذا أختيارات الجمعية العمومية لنادي الصيد وسط انتخابات مميزه شهدت السعادة والسرور بين الجميع.

تدريبات الزمالكويواصل نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته الجماعية غداً الأحد ، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر القارس الأبيض في الثانية ظهرا قبل خوض تدريبات الإطالات في الثانية والنصف بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وتدريبات بدنية بالكرة وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية.