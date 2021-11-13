/661074/إصابة-5-أشخاص-في-حادث-انقلاب-ترو-سيكل-بالإسماعلية

شهد طريق الصالحية الجديد ،اليوم السبت، أمام محطة البحوث، بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، حادث إنقلاب تروسيكل، أصيب 5 أشخاص باصابات متنوعة وتم نقلهم إلى مستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حادث إنقلاب تروسيكل علي طريق الصالحية الجديد

تفاصيل حادث

ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد بورود حادث انقلاب تروسيكل بدون لوحات معدنية بطريق «الصالحية الجديدة – القاهرة» بالقرب من عزبة الدواويس أمام محطة البحوث، بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، ونتجة الحادث عن إصابة 5 أشخاص وجمعيهم مقيمين بمركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، وعلى الفور الدفع بأربعة سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقلهم لمستشفى جامعة قناة السويس لتلقى العلاج.

وأضاف مصدر طبى إن المصابين هم، «أسماء مجاهدأحمد» 27 عاما، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، و«محمد أحمد جاد»، 30 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى، و«نادر أحمد محمد»، 28 عاما، مصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، وكريم «أحمد محمد»، 32 عاما، مصاب باشتباه كسر بالعمود الفقرى وكدمات وسحجات بالجسم، و«أحمد كرم أحمد»، 5 سنوات، مصاب بسحجة بمقدمة الرأس.

وفي سياق أخر نجحت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، في انتشال جثة جديدة من تحت أنقاض منزل روض الفرج، لحق الحفيدة بوالدتها وجدتها من أسفل المنزل المنهار بشارع سيدى الحلي بجوار ميدان السوق القديم خلف مسجد سيدي الحلي بحى روض الفرج بمحافظة القاهرة، ليرتفع عدد الضحايا لـ 3 متوفين حتي الآن وعلى الفور تم نقل الجثث إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

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دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ارتفاع ضحايا عقار روض الفرج إلى 3 أشخاص

مكون 5 طوابق

وشهدت منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، انهيار عقار مكون 5 طوابق، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لإخلاء العقارات المجاروة حرصا علي حياة السكان.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من النجدة، بانهيار منزل مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية بمنطقة روض الفرج، وأخلت الأجهزة الأمنية العقارات المجاورة احترازيًا حرصا علي حياة قاطنيها، لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.