/661076/لاعبين-بالدوري-المصري-تدربوا-تحت-قيادة-براون-مدرب-الإسماعيلي-الجديد

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووصل المدير الفني الأرجنتيني خوان براون أول أمس إلى الإسماعيلية، لقيادة النادي الأسماعيلي خلال الفترة المقبلة بعدما أتفق مع مسئولوا الفريق لقيادته خلال الفترة المقبلة.

ونستعرض معكم اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادة براون: -أشرف بنى شرقى مع الهلال السعودى.. لعب 9 مباريات بواقع 722 دقيقة، سجل هدفًا وصنع هدفين.

- أحمد أشرف "مصرى الجنسية".. لعب 3 مباريات بواقع 123 دقيقة.

- محمد عواد مع الوحدة السعودى.. لعب 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، منى مرماه بـ 12 هدفًا، وكلين شيت فى لقاء وحيد.

- الكونغولى كابونجو كاسونجو مع الوحدة السعودى.. لعب 7 مباريات بواقع 268 دقيقة، سجل 4 أهداف.يحيى الكومي

وصرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي ، أنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان وخاصة علي منصات التواصل الإجتماع الخاصة بالنادي ، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم علي مجالس الإدارات السابقة .

الإسماعيلي والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق البنك، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه الخسارة تستمر سلسلة نادي الإسماعيلي في الإستنزاف والصقوط في مؤخرة جدول ترتيب الدوري، بعد الخسارة الأولى أمام الأهلي، والثانية بالجولة الثانية أمام سيراميكا، وتأتي الثالثة أمام البنك الأهلي، وعلى أرض الدراويش.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد هلال، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، بعد طوال أحداث اللقاء وإهدار الدراويش العديد من الفرص.ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري باستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة