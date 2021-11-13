أيمن حفني ينتظم في تدريبات الزمالك الجماعية استعداداً للإسماعيلي

/661079/أيمن-حفني-ينتظم-في-تدريبات-الزمالك-الجماعية-استعدادا-للإسماعيلي

شارك أيمن حفني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الفريق اليوم أستعداداً لمواجهة الإسماعيلي ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان يخضع حفني لفترة تأهيل ليتم تجهيزة خلال الفترة المقبله للمشاركة مع الفريق، وأنتظامه معهم من خلال التدريبات الجماعية.

ويسعى اللعب للمشاركة مع الفارس الأبيض في الفترة القادمة، عقب دخوله في التدريبات التأهيلية بالفترة الماضية ليكون جاهز للمشاركة في لقائات الدوري القادمة.

تدريبات الزمالك

ويواصل نادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون تدريباته الجماعية غداً الأحد ، والتي من المقرر غقامتها في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتجمع اللاعبون في مقر القارس الأبيض في الثانية ظهرا قبل خوض تدريبات الإطالات في الثانية والنصف بمجمع الصالات بالقلعة البيضاء.

ويواصل الفريق استعداداته للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

وخصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات الجري حول الملعب، وتدريبات بدنية بالكرة وتولى البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية