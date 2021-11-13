/661080/الشعب-الجمهوري-ينظم-ندوه-عن-الادمان-ومسبباته-في-سوهاج

نظمت أمانة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بسوهاج برئاسة النائبة نانسى نعيم، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، ندوة توعوية تحت عنوان "الإدمان ومسبباته" وذلك بمقر أمانة الحزب بشارع الجمهورية، بحضور أحمد وائل المشنب، وأكرم فتحى العمدة وعصام الصراف أعضاء هيئة المكتب ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

الشعب الجمهوري ينظم ندوه عن «الادمان ومسبباته» في سوهاج وقد بدأت فعالية الندوة بالترحيب بضيوف الحزب نيابة عن المهندس محمد عويضة، أمين عام الحزب بسوهاج وأعضاء هيئة المكتب، وإلقاء الضوء على أهم البرامج والأنشطة التي يتبناها حزب الشعب الجمهورى بسوهاج فى قضايا المرأة والشباب خلال الفترة المقبلة. وجدير بالذكر حاضر فى الندوة الدكتور هنري موريس، رئيس وحدة الإدمان بمستشفى الصحة النفسية بسوهاج ،شرح من خلالها الأسباب التى تؤدى للادمان وانواعة وكيفية التصدي لها من خلال الأسرة والمجتمع. ووقد طرح الحضور عدد من الأسئلة والاستفسارات لرئيس وحدة الإدمان والنائبة نانسى نعيم، والتى دارت حول كيفية الحفاظ على الشباب من هذه العادة المدمرة والدور التشريعى الذى يقوم به البرلمان لحماية الشباب. فى نهاية الندوة تقدمت النائبة نانسى نعيم بالشكر للدكتور هنري موريس لتوضيح العديد من المفاهيم المغلوطة حول الإدمان ومسبباته وشرحه لكافة التفاصيل بوضوح مستشهدا من الواقع بحالات و امثلة بسيطة.

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