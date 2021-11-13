محمد السباعي: بنذاكر كويس ونعد للقوانين بشكل يقنع الأعضاء خارج التيار بوجهة نظرنا«فيديو»

/661082/محمد-السباعي-بنذاكر-كويس-ونعد-للقوانين-بشكل-يقنع-الأعضاء-خارج-التيار بوجهة-نظرنافيديو

أكد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيينن أن مجلس الشيوخ يتميز “بالنفس الهادئ” مما يجعل المناقشات تتم تحت القبة بأريحية، فضلا عن استخدام المنطق والحجة، مشيرا إلى أنه يتم طرح الحجج بشكل توافقي خلال الجلسات العامة.

أداء التنسيقية داخل مجلس الشيوخ

وأشار النائب محمد السباعي، خلال لقاءه فى موقع دوت الخليج، أن أعضاء الشيوخ، يستثمرون الحضور فى اجتماعات كل اللجان للاستفادة من الممارسة، مؤكدا “ بنذاكر كويس ونعد للقوانين بشكل نقنع الاعضاء بوجهة نظرنا حتي لو كانت من خارج التيار”.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن التنسيقية لديها 16 عضو داخل المجلس ، حصلوا على 8 مقاعد فى اللجان النوعية منها 4 أمناء للسر و 4 وكلاء ظهر دورهم فى المناقشات المختلفة، مشيرا الى أن المجلس به 4 لجان نوعية تناقش ما يحول اليها من مجلس النوب او رئيس الجمهورية من المعنيين والمتخصصين، إضافة اعداد تقرير لعرضه على الجلسة العامة من خلال المناقشات بناء عليها يتم الموافقة او الرفض مثل صندوق الوقف الخيري او المالية الموحد فى دور الانعقاد الاول ،التخطيط لعام للدولة فى الدور الثاني.