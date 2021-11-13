النائب محمد السباعي: الفلاح المصري ذكي وقادر على تطويع المتاح «فيديو»

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قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ:" إن الفلاح المصري قادر على تطويع الإمكانات الخاصة به فى تحقيق أهدافه".
دوت الخليج
النائب محمد السباعي فى حوار مفتوح مع دوت الخليج
جاء حديث النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، خلال اللقاء المنعقد الآن فى موقع دوت الخليج، والذى يديره الزميل محمود فايد.
وتابع وكيل زراعة الشيوخ، النائب محمد السباعي، حديثه قائلًا:" إن لمجلس الشيوخ والنواب لهما دورًا توعويًا بشأن ما يخدم الفلاح المصري، خاصة تلك المؤسسات الإعلامية المختلفة، واتصال ذلك بما يتم اتخاذه من اجراءات وتسليط الضوء على الإنجازات والأخطاء".
واستكمل وكيل زراعة الشيوخ، محمد السباعي حديثه قائلًا:" ملف الفلاح المصري يحتاج إلى تكاتف جميع الجهات من أجل أن يحصل على كافة مستلزماته واحتياجاته.
هذا وأشار فى سياق آخر، إلى أن مجلس الشيوخ، كان له خلال دور الانعقاد من الفصل التشريعي الأول، كان له أثر وبصمة وأثبت أن له تأثير.
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